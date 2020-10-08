Специалисты не обнаружили токсинов у побережья Камчатки

Владивосток, 8 октября. В воздухе и воде у побережья Камчатки, где произошел массовый выброс на берег морских животных, не зафиксировано наличие токсинов. Кроме того, уровень радиации находится в норме. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он отметил, что на сегодняшний день тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено.

«В частности, можно сказать, что отрицательные пробу получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях», — пояснил глава региона.

Превышения регистрируются по нефтепродуктам и фенолам, однако специалисты уверены, что данные вещества не могли привести к подобным результатам.

На сегодняшний день экспертами отрабатываются две версии. Это разлив некоего вещества и неизвестное явление в самом океане. При этом губернатор отметил, что важнее всего сейчас понять истинную причину произошедшего и двигаться к предотвращению дальнейших последствий.

В сентябре было зафиксировано загрязнение акватории Авачинской бухты. Концентрация вредных веществ была настолько высокой, что на берег стало выбрасывать тысячи мертвых морских обитателей. По факту загрязнения и гибели подводных организмов Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Ранее океанологи назвали срок, который потребуется экосистеме Камчатки для восстановления. По мнению специалистов, акватория сможет вернуться к прежней жизни в течение года. Также специалисты пояснили, что сначала необходимо разобраться, чем была отравлена океанская вода и только после этого предпринимать какие-то действия. Об этом пишет телеканал «360».