Три выплаты пенсионерам, которые нужно оформить до конца года

Москва, 8 октября. Три вида выплат пенсионерам нужно оформить до конца года, чтобы пользоваться ими в 2021 году, пишет Primpress.

Издание подчеркивает, что данные выплаты финансируются в большинстве случаев из региональных бюджетов, а их распределением занимаются отделения соцзащиты.

Так, жители столичного региона могут оформить выплату на покупку продуктов первой необходимости в магазинах-партнерах, которые имеют договоренности с властями субъекта. Как правило, эта выплата предоставляется один раз в квартал и составляет в среднем две тысячи рублей. В ряде случаев право на выплату дается один раз в год, в этом случае сумма колеблется от трех до семи тысяч рублей.

Еще одна выплата — средства на покупки первостепенной важности. Этот вид помощи сравним с предыдущим, но деньги можно тратить не только на продукты, но и на другие цели. Органы соцзащиты вправе требовать документальной отчетности о сделанных покупках, то есть важно сохранять чеки.

Третья выплата — компенсация за неиспользованное санаторно-курортное лечение. При отказе от такого лечения в соответствии с федеральным законодательством ежемесячно выплачивается около 200 рублей. В ряде регионов средства выделяются один раз в год, в среднем получается около 3 300 рублей.

Специалисты подчеркивают, что эти меры соцподдержки назначаются преимущественно один раз в год, поэтому оформлять их нужно заранее — до конца текущего года, чтобы воспользоваться в следующем.