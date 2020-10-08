Россияне смогут получить новую выплату до 20 тысяч рублей

Москва, 8 октября. Правительство России продлило сроки материальной поддержки, отдыхавших в этом году внутри страны. Данная программа продлена до 10 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Согласно решению властей, требования к участникам акции также изменены. По новым правилам, в программе смогут участвовать туристические агрегаторы. Поэтому потребитель сможет претендовать на компенсацию, если приобрел услуги не только у туроператора или гостиницы.

Частичный возврат средств полагается за поездки продолжительностью свыше двух ночей. При этом стоит обратить внимание, что деньги можно вернуть с любой израсходованной на путешествие по стране суммы, но не более 20 тысяч рублей.

Напомним, соответствующие выплаты начались еще этим летом, но власти решили продлить срок реализации программы. Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о том, как прошел туристический сезон в регионе, почему достопримечательности стоит посещать и чем удобны путешествия по Подмосковью. Об этом сообщает телеканал «360».