Как получить 51 тысячу рублей на семью

Москва, 8 октября. Единовременную денежную выплату в размере 51 тысячи рублей на семью уже получает ряд граждан РФ, пишет Primpress.

Издание отмечает, что данная выплата назначается отдельным категориям граждан в разных регионах России. Пособие выплачивают в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Речь идет о выплатах семьям при рождении детей. К примеру, в Волгоградской области при рождении первенца семья получает 51 тысячу рублей. Средства выплачиваются лишь одному из родителей. Ранее сумма была в два раза меньше, а получатель не должен был быть старше 23 лет. Сегодня на выплату могут рассчитывать молодые родители до 24-летнего возраста.

Выплата начисляется и при рождении второго ребенка, но с соблюдением ряда условий. Доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимума, установленных в данном регионе, а первому ребенку должно быть менее трех лет.

Среди других льгот, на которые могут рассчитывать многодетные родители — снижение транспортного налога, повышение в полтора раза компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ранее стало известно, что единовременную выплату на ребенка в размере 10 тысяч рублей можно будет получить и в октябре, если родители до сих пор не сделали этого. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство РФ дополнительно выделило на эти цели 2,58 млрд рублей, средства будут распределены между 36 регионами страны.