Постыдно маленький размер купальника смутил покупателей

Лос-Анджелес, 8 октября. Популярный международный бренд купальников Fashion Nova опубликовал в своем Instagram-аккаунте новую модель бикини. Однако дизайнеры слишком перестарались с откровенностью и вызывали гнев среди покупателей.

В официальном аккаунте бренда появилась фотография, на которой девушка позирует в раздельном купальнике с треугольными чашками золотого цвета. Согласно информации с сайта Fashion Nova, данный комплект стоит больше 2 600 рублей. Однако любители бренда высказали в комментариях под фотографией свое возмущение новой моделью.

Они обратили внимание, что верх костюма через чур крошечный и едва прикрывает интимные места модели.

«Почему верх такой маленький?», «Такое чувство, что она в детском купальнике», «Когда случайно надела бикини младшей сестры», «Он ее даже не прикрывает», — пишут возмущенные пользователи Instagram.

Стоит отметить, что другим подписчикам аккаунта столь откровенный дизайн пришелся по вкусу.

Напомним, ранее 25-летняя российская фотомодель Анастасия Квитко опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые снимки, которые взбудоражили поклонников. На новых фото девушка запечатлена в бежевом обтягивающем топе с глубоким вырезом, не скрывающим ее грудь. Фото появилось в аккаунте Квитко. Одежда модели подчеркивает ее пышные формы, образ дополнили золотые часы и блестящая коричневая юбка.