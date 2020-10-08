Впервые в истории вышло 11 обложек с пикантными фото Кардашьян

Москва, 8 октября. Впервые в истории модный журнал Grazia опубликовал 11 международных выпусков с пикантными фото Ким Кардашьян на обложках, снимки можно увидеть в Instagram-аккаунте издания.

В их числе фото, снятые в стенах дома звезды в Лос-Анджелесе в преддверии ее 40-летия, которое модель отпразднует 21 октября. Для немецкого номера Grazia ее сняли на диване в голубом топе и легинсах собственной линии нижнего белья Skins. Для американской версии журнала Кардашьян позировала в полный рост в комплекте нижнего белья бежевого цвета и босоножках на высоких каблуках.

Версия обложек для французского и нидерландского выпусков Grazia вышла с фото Кардашьян в облегающей черной майке с глубоким декольте и такого же цвета кардигане. Международная версия журнала увидела свет с обложкой, на которой модель предстала в боди телесного цвета, подчеркивающим пышные формы предпринимательницы.

Автором всех фотографий стала итальянская художница и фотограф Ванесса Бикрофт, славу которой принесли перфомансы с участием большого числа обнаженных моделей.

Ранее Ким Кардашьян опровергла слухи о разводе с рэпером Канье Уэстом, появившиеся на фоне сообщений о грубости музыканта, его позиции по поводу абортов и биполярного расстройства его личности.