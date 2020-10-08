Психолог раскрыла тайный смысл сновидений

Москва, 8 октября. Психолог Дарья Нелединская в интервью радио Sputnik раскрыла тайный смысл сновидений.

По словам Нелединской, яркий запоминающийся сон вполне может оказаться знаком или подсказкой от нашего подсознания. Когда физическое тело спит, подсознание продолжает активно работать, пропуская через себя полученную ранее информацию.

«Через сны наше подсознание с нами разговаривает. Если приснился сон, после которого возникает неприятное ощущение, я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для меня», — сказала специалист.

Она добавила, что не имеет смысла обращаться к сонникам для толкований того или иного сновидения. Дело в том, что каждый человек уникален, поэтому не может быть унифицированного объяснения снов. Говоря о кошмарах, психолог подчеркнула, что не стоит пытаться выбросить их из головы и стараться как можно скорее забыть, поскольку такие попытки могут привести к негативным последствиям.

«Когда мы от чего-то хотим избавиться, мы наоборот закапываем это в себе, получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри. Нужно постараться понять, почему я испытывают такие эмоции, что произошло, какие мои ощущения в данный момент, о чем сигналит мое я», — порекомендовала Нелединская.

Если человек не помнит своих снов, отметила психолог, это может говорить о плохом развитии у него интуитивных навыков либо об отсутствии доверия к себе, связи с самим собой. Переживать из-за этого не стоит, добавила она, поскольку это не отклонение, а особенность вашей личности.