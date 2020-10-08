Сенатор Пушков высмеял приехавшего в Лондон Зеленского

Москва, 8 октября. Талант Зеленского как комедианта востребован, однако не на крупных саммитах, а в знатных гостиных. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал фотографию украинского президента, на которой тот запечатлен с членами британской семьи.

Снимок Владимира Зеленского ранее опубликовала пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт в Twitter. На фотографии украинский президент запечатлен в компании своей супруги Елены, а также герцога и герцогини Кембриджских.

«Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных – вполне», — высмеял фотографию российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Пушков в своем блоге высмеял мечту Украины «присосаться» к деньгам Евросоюза. Он заявил, что слова главы евродипломатии Жозепа Борреля положат конец «украинской мечте» о том, что Киев в благодарность за враждебное отношение к России сможет «паразитировать» на ЕС.