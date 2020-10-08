Рудковская ответила Урганту на шутку о коляске за полмиллиона

Москва, 8 октября. Продюсер Яна Рудковская, которая на днях вновь стала матерью, ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта. Шоумен пошутил на тему новой коляски за 500 тысяч рублей, которая предназначается для новорожденного. Свой комментарий Рудковская разместила в соцсети Instagram.

В очередном выпуске своего шоу на Первом канале Ургант пошутил, что Рудковская потратила материнский капитал на самое необходимое, имея ввиду коляску. Однако позже продюсер ответила, что на самом деле коляску ей подарили.

«Приятно, что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю, но коляску мне подарили! Там же даже написано кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать, что не имей 500 тыс. рублей, а имей 100 щедрых друзей», — прокомментировала Рудковская.

Она также пообещала, что потратит материнский капитал по назначению.

Напомним, 4 октября жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала новые фото со своим новорожденным сыном Арсением. Самого малыша на снимках не видно, он лежит в коляске Dior почти за полмиллиона рублей. Подписчики предположили, что именно ради этой коляски Яна и делала снимки, поэтому обрушились на продюсера с критикой.