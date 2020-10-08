Эксперт объяснил, как появляется эхо при разговоре по смартфону

Москва, 8 октября. Эхо во время разговора по телефону может возникнуть по двум причинам, однако обе причины никак не связаны с «прослушкой». Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Данилов.

По словам эксперта, эхо во время разговора бывает двух видов: гибридное и акустическое. Первое может возникнуть «из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях». Так же эффект эха может возникать в IP-сетях, если не активирована функция эхоподавления.

«Акустическое эхо, которое вы слышите при разговоре по телефону, всегда вызвано проблемами у вашего собеседника, а не у вас. Появляться оно может, если собеседник разговаривает на громкой связи или через громкоговорящий спикер», — сообщил Данилов.

Эксперт развеял самый популярный миф, что эхо при разговоре может свидетельствовать о «прослушке» разговора. Он не исключил, что такое могло быть возможным лет 30 назад при использовании «кустарного» способа.

«Если кто-то захочет прослушать ваш телефон, он сделает это так, что вы об этом не узнаете», — резюмировал Данилов.

Ранее эксперт сообщил, что существует множество программ по восстановлению удаленных собеседником сообщений в мессенджере WhatsApp. Однако подавляющее большинство из них «можно установить только пользователям ОС Android». Самым популярным из них является Notif log notification history. Эксперт предупредил, что даже в приложении сообщения хранятся ограниченное время и будут со временем удалены.