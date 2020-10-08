Специалисты уточнили порядок выплаты 12 тысяч российским семьям

Москва, 8 октября. Отдельные российские семьи могут получать выплаты размером более 12 тысяч рублей ежемесячно. Речь идет о россиянах, воспитывающих маленьких детей и нуждающихся в ежемесячной выплате из материнского капитала. Специалисты объяснили новый порядок продления данной поддержки. Об этом сообщает издание UssurMedia.

Дело в том, что до 1 октября семьям, получающим выплату из материнского капитала и желающим их продлить, не надо было обращаться в Пенсионный фонд России. Выплаты продлевались автоматически. Однако с 1 октября семьям вновь придется подтверждать свой уровень дохода.

Согласно законодательству, с 1 января ежемесячную выплату смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года. Таким образом, совокупный доход в месяц на семью из четырех человек не должен превышать 104 072 тысячи рублей.

В таком случае российские семьи с маленькими детьми имеют право получать ежемесячную выплату размером 12 727 рублей.