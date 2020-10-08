Часть россиян может оформить выплату от ПФР до 10 тыс. рублей

Черкесск, 8 октября. Часть россиян может оформить ежемесячную денежную выплату, размер которой в некоторых случаях достигает 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Карачаево-Черкесии.

Данная выплата является компенсационной, и назначается для граждан, которые берут на себя обязанности по уходу за теми лицами, кто «по состоянию здоровья не может самостоятельно вести быт».

Те, кто осуществляет уход за инвалидами и престарелыми, должен быть трудоспособным, но не работать в период получения выплаты и не состоять на учете в службе занятости. Приходятся ли друг другу они родственниками — значения не имеет.

Сумма компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно. Родителям и опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы с 1 июля 2019 года — 10 тыс. рублей.

Чтобы получить выплату, нужно предоставить ряд документов: заявление, паспорт, трудовая книжка, справка о том, что пенсия ранее не назначалась, и еще одна о том, что нет выплат по безработице, документ подтверждающий инвалидность. Полный список необходимых документов можно найти на сайте ПФР.