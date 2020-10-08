Названа категория пенсионеров, которая может потерять 2,7 тысячи рублей

Москва, 8 октября. При наступлении определенных обстоятельств пенсионеры в России рискуют потерять часть пенсии. Речь идет о переезде в другой регион страны. В таком случае выплаты пожилых граждан могут сократиться на 2 700 рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Часто россияне, завершая трудовую деятельность, решают покинуть регион и переехать в более теплое и комфортное место для постоянного проживания и встречи старости. Нередко такая мысль посещает тех, кто долгое время проработал на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему. Например, на Сахалине или Курилах. Однако при переезде в «несеверный» регион данные граждане рискуют размером своей пенсии.

Дело в том, что переезжая на «материк», пенсионеры увозят с собой наработанный «на северах» размер фиксированной выплаты страховой пенсии. При этом сумма, которая вычитается из пособия, может быть абсолютно разной. Так, например, при переезде с Курил пенсия уменьшается на 2 667 рублей. А если пенсионер переезжает в другой регион из Охи или Ноглика, то его выплаты сократятся примерно на 500 рублей.

Напомним, ранее заместитель председателя «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов выступил с предложением автоматизировать выплату льгот и субсидий россиянам, потому что по статистике каждый второй житель страны из тех, кому они полагаются, их не получает.