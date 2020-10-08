Отпуск по беременности и родам: правила и необходимые документы

Беременность и рождение ребенка это безусловно радостное и важное событие в жизни каждой семьи. На первых порах ребенку нужно постоянное присутствие и внимание мамы, и из-за этого у женщин попросту не остается времени на работу. Поэтому для таких случаев был придуман так называемый декретный отпуск. Так что же это такое? Мы решили разобраться в этой непростой теме, узнать, как правильно рассчитывать выплаты, как оформить этот отпуск и сколько он может длиться. А помогла нам в этом врач акушер-гинеколог Медицинского женского центра на Таганке Фатима Маргиани.

Что это такое

Начнем с того, в законе Российской Федерации нет такого понятия как «декретный отпуск». Это устаревшее название, которое до сих пор пользуется популярностью в народе. Дело в том, что это словосочетание появилось еще в далеком 1917 году, когда существовал декрет «О пособии по беременности и родам». В то время декретом назывался документ, издаваемый органами власти. В некоторых странах это понятие сохранилось до сих пор, но в России этот термин уже давно позабыли. Поэтому сегодня в профессиональной сфере существует целых два понятия, которые соответствуют ситуации:

• отпуск по беременности и родам;

• отпуск по уходу за ребенком.

Эти два варианта можно считать единственными верными. Кроме того, стоит отметить, что это не просто отпуск, ведь он оформляется на основании больничного листа. Предлагаем изучить список всех нужных документов.

Какие документы нужны для оформления

Об отпуске по беременности и родам стоит позаботиться заблаговременно. Советуем предупредить работодателя, чтобы на время вашего отсутствия руководство могло найти замену. Что касается документов, то отправляясь в отпуск по беременности и родам нужно предоставить работодателю заявление на необходимый отдых, заявление о предоставлении пособия, а также больничный лист, где будет отражен временной период, в который женщина будет отсутствовать на рабочем месте.

Эти документы после подписания у руководителя направляются в бухгалтерию, где и составляется приказ о предоставлении отпуска, рассчитывается пособие и выплачивается будущей маме.

Помимо этого в отдел бухгалтерии нужно предоставить следующие бумаги:

• больничный лист, в котором отмечен весь период нетрудоспособности;

• справку о постановке на учет в женской консультации. Ее наличие не является обязательным;

• заявление на имя работодателя;

• паспорт;

• документы, удостоверяющие личность;

• при недавней смене работы необходима справка о доходах за последние два года;

• документ из банка, где прописан номер счета для дальнейших начислений пособия.

Составляем заявление

Грамотно составленное заявление гарантирует вам отсутствие проблем на последующих этапах. Писать его нужно лично, в нем нужно указать причину и сроки, в которые сотрудница будет отсутствовать на работе. Помимо этого в бумаге нужно отразить просьбу о начислении пособия. Документ имеет следующий вид:

• «шапка» — она располагается в правом верхнем углу документа. В ней указывается ФИО сотрудницы-заявителя, ее должность, название организации, а также фамилия и инициалы непосредственного руководителя;

• название документа «Заявление» пишется без кавычек и располагается посередине;

• основной текст документа можно излагать в свободной форме, главное точно и правильно указать необходимость отпуска, написать его верное название, указать даты и сроки, когда вы будете отсутствовать на работе. Слово декрет не употребляйте!

• не забудьте указать необходимость начисления пособия;

• далее перечислите все документы, которые вы прилагаете к заявлению: оригинал больничного листа и справку от врача, где подтверждается беременность и указываются сроки;

• в правом нижнем углу заявительница ставит подпись, дату и пишет свою фамилию и инициалы.

Сроки

Срок отпуска по беременности и родам напрямую зависит от того, как женщина пережила период вынашивания ребенка и как прошли непосредственно сами роды. Сейчас в России существует схема, на которую можно ориентироваться и понимать, сколько дней отдыха положено беременной сотруднице:

• 140 календарных дней — женщина уходит в отпуск за 70 дней до дня родов и отдыхает еще 70 дней после появления ребенка на свет. Выдается тем, кто родил одного ребенка и чья беременность протекала нормально;

• 156 календарных дней — здесь суть проста, ведь к 140 положенным дням еще прибавляются 16 дополнительных дней. Такой отпуск полагается тем, у кого в семье появился один ребенок, но роды проходили с осложнениями. Выдается за 70 дней до родов;

• 194 календарных дня — такой длинный отпуск полагается тем, кто ожидает появления более одного ребенка. Выдается женщинам, которые во время беременности чувствуют себя нормально. Уходить в отпуск они могут за 84 дня до появления детей на свет. Также стоит отметить, что такой же длительный отпуск полагается и тем, кто только в процессе родов узнал о многоплодной беременности. Женщине после рождения малышей выписывают больничный на 54 дня, который прилагается к положенным 140 дням;

• 156 календарных дней — выделяется тем женщинам, чья беременность завершилась на сроке от 22 до 30 недель. Выдается этот отпуск с момента преждевременных родов;

• 70 календарных дней — полагается тем, кто усыновил ребенка младше трех месяцев. Уходить в этот отпуск сотрудницы могут со дня усыновления;

• 110 календарных дней — выдается сотрудницам, усыновившим более одного ребенка младше трех месяцев.

В отдельную категорию можно вынести беременных женщин, которые живут или работают в местах с повышенным радиационным загрязнением. Отпуск выдается в таких случаях за 90 дней до предполагаемых родов, а его длительность полностью зависит от состояния будущей мамы. Так, на 160 календарных дней могут рассчитывать женщины, чья беременность протекала нормально, 176 дней выделяется для тех, у кого наблюдались осложнения во время родов, 200 дней отпуска положены тем, в чьей семье появилось двое и более детей.

Стоит отметить, что именно сложность родов и количество детей регулируют количество дней отпуска. Если беременность была многоплодной, то процесс рождения детей будет заранее считаться сложным. В законе эти нюансы предусмотрены, чтобы обеспечить оптимальное количество дней отдыха для новоиспеченных мам.

Мы также изучили и другие варианты развития событий. Допустим, женщина отказалась от отпуска по беременности и родам, но позже все-таки решила его взять. В больничном листе в таком случае пропишут не полный временной период отпуска, положенного будущей матери, а проставят даты с учетом пропущенного времени. Таким образом срок отпуска до родов может немного сократиться.

Случается и такое, что больничные листы не выдаются беременным по вине врачей. Причины могут быть разными, но стоит отметить одно — продолжительность действия такого документа о нетрудоспособности не сокращается.

«Отпуск по беременности и родам, по законодательству России предоставляется женщине с 30 недели беременности. В случае многоплодной — с 28 недели», — уточнила Маргиани.

Отпуск по уходу за ребенком

Если с отпуском по беременности и родам все понятно, то что делать тем, кому требуется время на уход за малышом? Оказывается есть отпуск, предназначенный специально для такого случая.

Как мы говорили ранее, в быту женщины очень часто называют такой вид отпуска декретом. Однако это далеко не так, поскольку нетрудоспособность здесь может иметь две причины:

• рождение ребенка;

• уход за малышом.

И здесь очень важно не ошибиться во время написания заявления на имя работодателя. Ведь в разговоре это выяснить довольно легко, а вот в документе нужно правильно написать, что требуется именно отпуск по уходу за ребенком до полутора или до трех лет. Мы облегчим вам задачу и приведем несколько полезных фактов:

• в законе России нет такого понятия как «декретный» отпуск, поэтому старайтесь не путать понятия;

• отпуск по беременности и родам предоставляется после подачи заявления и предоставления больничного листа. Оплачивает его исключительно работодатель, который получает деньги от социального страхования. Рассчитываются выплаты исходя из 100% от среднего заработка сотрудницы;

• отпуск по уходу за ребенком также предоставляется при подаче соответствующих документов, однако выплаты там будут значительно меньше, поскольку они отчисляются исходя из 40% от средней зарплаты;

• если требуется отпуск по уходу за ребенком до трех лет, то выплаты не производятся.

Как рассчитать

Для того, чтобы рассчитать размер пособия, которое будет выплачиваться во время отпуска, можно воспользоваться онлайн калькулятором на специализированных сайтах. Однако существует и простая формула, которая поможет сделать подсчеты самостоятельно.

Так, в этом году размер пособий легко посчитать умножив среднедневной заработок на количество дней отпуска. Если возникли сложности с вычислением среднедневного заработка, то его можно узнать сложив доходы за два последних года и поделив их на 730 дней.

Стоит отметить, что минимальное пособие по беременности и родам, на которое может рассчитывать женщина, считается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так как МРОТ в 2020 году равен 12130 рублей, то значит минимум декретного пособия в 2020 году составляет 55831 рубль. На такие выплаты женщина может рассчитывать, если у нее не было предыдущих мест работы.

По такой несложной схеме можно выявить для себя будущие выплаты. Но многие женщины опасаются, что выплаты будут облагаться налогом. Спешим развеять все ваши опасения, ведь отпускное пособие не подлежит налогообложению.