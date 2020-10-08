Названы льготы для российских предпенсионеров

Москва, 8 октября. В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали льготы для граждан Российской Федерации предпенсионного возраста.

В ПФР напомнили, что право на большинство предпенсионных льгот возникает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. В нынешнем году такое право получают мужчины в возрасте 56 с половиной лет и женщины, которым исполнилось 51,5 года.

Для предпенсионеров в соответствии с законодательством сохраняются льготы и меры соцподдержки, ранее предоставлявшиеся гражданам лишь при достижении пенсионного возраста. Это бесплатные лекарства, льготный проезд на общественном транспорте, скидка на оплату капитального ремонта многоквартирных домов и других услуг ЖКХ, освобождение от имущественного и земельного налогов и так далее.

С 2019 года были введены новые льготы для лиц предпенсионного возраста, связанные с ежегодной диспансеризацией и дополнительными гарантиями трудовой занятости. Так, если работодатель уволит предпенсионера или откажет ему в приеме на работу в силу возраста, в отношении него предусмотрена административная и уголовная ответственность. Работодатель обязывается также ежегодно предоставлять сотрудникам предпенсионного возраста два дня на диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Специалисты Пенсионного фонда подчеркивают, что если гражданин имеет право досрочного выхода на пенсию, то предпенсионный возраст и право на льготы наступают за пять лет до этой даты.

Благодаря сервису, запущенному ПФР в прошлом году, предпенсионерам не нужно получать документ, подтверждающий их право на льготы, достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее эти льготы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что россиян с минимальной зарплатой предложили поддержать новым вычетом.