Стало известно, как прочитать удаленное собеседником сообщение в WhatsApp

Москва, 8 октября. Бывают ситуации, когда собеседник в WhatsApp удаляет свое сообщение. Однако его все-таки можно прочесть, сообщил агентству «Прайм» замдиректора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.

По словам эксперта, существует множество программ по восстановлению удаленных сообщений. Однако подавляющее большинство из них «можно установить только пользователям ОС Android».

«Одна из популярных программ, которая позволяет прочитать утерянное сообщение, называется Notif log notification history», — сообщил Аверин.

Чтобы установленное приложение работало корректно, эксперт советует дать утилите доступ к истории оповещений и нажать на надпись «Click to enable», а после поставить галку напротив нужного пункта.

«При открытии приложения на главной странице будут отображаться все сообщения из мессенджера», — сообщил он, предупредив, что информация хранится ограниченное время и будет удалена.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в WhatsApp появилась функция, которая позволит проверять сообщения, полученные в групповых чатах и переадресованные много раз. Над сообщением появится значок лупы, который отправляет скопированный текст в поисковик. Таким образом пользователь может найти источник новости или другие сведения по теме сообщения. Пока функция доступна только в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии и Ирландии.