Лондон исказил факты ОЗХО по Навальному, требуя санкций против РФ

Москва, 8 октября. Великобритания исказила заявление ОЗХО об отравлении Алексея Навального: несмотря на то, что в тексте ОЗХО нет слова «боевое», Лондон утверждает, что блогер был отравлен «боевым» нервно-паралитическим веществом. Как сообщает РИА Новости, глава британского МИД Доминик Рааб выступил с заявлением, призывая «призвать РФ к ответу».

Ранее в ОЗХО заявили, что в анализах блогера якобы обнаружены следы отравляющего вещества, схожие с тем, что на западе называют «Новичок». При этом в тексте отсутствовали какие-либо упоминания о боевом нервно-паралитическом веществе.

Несмотря на это, Рааб в своем заявлении упомянул именно боевое нервно-паралитическое вещество.

«ОЗХО 6 октября подтвердила данные предыдущих лабораторных тестов о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», разработанным Россией. Доказательства неопровержимы. Мы стоим плечом к плечу с нашими германскими и французскими партнерами в выработке ответа на отвратительное отравление Алексея Навального», — говорится в заявлении главы МИД Германии.

Рааб подчеркнул, что Великобритания поддерживает Германию и Францию в намерении ответить на «отвратительное отравление» Навального.

«Мы продолжим работать с ОЗХО и всеми нашими международными партнерами… для привлечения России к ответственности», — резюмировал Рааб.

Ранее главы МИД Франции и Германии опубликовали совместное коммюнике, в котором сообщили, что направят европейским странам предложения о дополнительных санкциях против РФ в связи с инцидентом с Навальным. Позднее стало известно, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок поддержал Берлин и Париж в вопросе антироссийских санкций, передавал RT.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом расследование инцидента с Навальным. При этом он подчеркнул, что Москва не сомневается в применении режима санкций со стороны Евросоюза. По словам Лаврова, происходящее в точности повторяет так называемое «дело Скрипалей». Тогда РФ были заявлены обвинения, но никаких фактов не представлялось.