Украинцы высмеяли хату на колесах, напомнив о российских «Суперджетах»

Киев, 8 октября. В Сети пользователи высмеяли очередное украинское изобретение — традиционную хату-мазанку на колесах. Ранее репортаж о технической новинке вышел на местном телеканале. Фрагмент был опубликован на YouTube.

В репортаже рассказывается о жителе поселка Петриковка в Днепропетровской области. Мужчина сделал из старого «Запорожца» дом на колесах, стилизовав его под традиционную мазанку. Интерьер необычного жилья он украсил национальными рушниками — полотенцами из домотканого холста, а также иконами.

У пользователей Интернета данное изобретение вызвало смех. В комментариях под видео телезрители пошутили, что изобретение украинца стало очередным «шагом» в 21 век.

«Шаг в 21 век сделан!» — комментируют пользователи.

На «инновационное» изобретение также обратил внимание журналист, главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев. В своем едком комментарии он напомнил о достижениях российской техники.

«В России совершил первый полет 202-й серийный Sukhoi Superjet 100. Но и в Украине техника не стоит на месте!» — написал Ткачев в Telegram.

Напомним, в начале года украинский историк Павел Бондаренко оказался в центре скандала. Мужчина в своей новой книге заявил, будто бы рентгеновское излучение открыл не немец Вильгельм Рентген, а украинец Пулюй, у которого этот самый Рентген изобретение украл. В материале Пулюй называется «выдающимся украинцем, открывшим X-лучи».