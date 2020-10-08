Конгрессмены США описали, как Пентагону следует воевать с РФ и Китаем

Вашингтон, 8 октября. Специальная комиссия Конгресса США Future of Defense Task Force (FDTF) опубликовала 87-страничный доклад, в котором обозначила перспективные направления военного развития страны на ближайшие десятилетия. В нем конгрессмены описали, как Пентагону следует воевать с РФ и Китаем. Основные тезисы этого доклада приводит РИА Новости.

Как отметили аналитики, темпы прогресса в таких сферах, как искусственный интеллект, IT, космические системы и кибероружие приведут к тому, что классические методы войны окончательно уйдут в прошлое. Первые удары будут наноситься не авиацией или десантом, а хакерами, которые будут выводить из строя критическую инфраструктуру противника. Успешные действия в этой сфере могут буквально парализовать подвергшееся нападению государство.

Американские эксперты опасаются, что потенциальные противники США имеют возможности применить такие методы против них самих. Теоретически, несколько точечных кибератак могут вывести США из строя; причем потенциальному противнику не придется выходить против всей американской военной мощи. Конгрессмены призвали правительство увеличить инвестиции в науку, посоветовав тратить не менее 3,4% военного бюджета на перспективные технологии.

Одной из важнейших сфер эксперты назвали развитие искусственного интеллекта, так как компьютеры уже серьезно обошли человека в скорости обработки информации и принятия решений.

«Это повлияет буквально на все аспекты жизни общества. Внедрение ИИ в войска и систему нацбезопасности фундаментально изменит методы ведения войны. Государство, которое победит в гонке по созданию ИИ, получит критическое и, возможно, неоспоримое военное и экономическое преимущество», — гласит текст доклада.

Наиболее эффективно ИИ можно будет применять для создания автономных боевых платформ, способных находить и уничтожать противника без помощи человека. Самым ярким примером применения такой технологии может стать «тактика роя», когда много небольших дронов слаженно атакуют одну цель.

Также важными сферами были названы комплексы радиоэлектронной борьбы и защита от аналогичных систем противника. Авторы доклада посоветовали создать альтернативу спутниковой системе глобального позиционирования GPS, которая уязвима к помехам.