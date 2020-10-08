Бойфренд сфотографировал Волочкову в откровенной позе

Москва, 8 октября. Бойфренд сфотографировал балерину Анастасию Волочкову в откровенной позе, снимок она выложила в Instagram.

Новый возлюбленный Волочковой снял ее лежащей на диване под пледом. При этом укрыты лишь плечи балерины. Ее ноги полностью обнажены, а поза демонстрирует подтянутые мышцы ног и ягодицы. Вместо подушки звезда использует мирно спящего кота и игрушечного медведя.

«Любимая подушечка в виде Лакки глазами любимого. А мы вообще решили этот день сделать выходным! Это такая свобода — позволить себе все, что хочется», — написала балерина.

Подписчики Волочковой лишены возможность выразить свое мнение по поводу увиденного, поскольку комментарии к фотографии отключены.

Отметим, личность возлюбленного балерины остается неизвестной на протяжении долгого времени. На фотографиях она тщательно прячет его лицо или выкладывает снимки, где он позирует, отвернувшись от камеры. При этом Волочкова регулярно упоминает его в своих постах, убеждая поклонников, что в ее личной жизни все хорошо.

По ее словам, бойфренд «молодой, стройный, красивый» и «бесконечно сексуальный», а такая необычная секретность связана с тем, что любовью «нужно наслаждаться вне публики».