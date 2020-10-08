Москва, 8 октября. Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, опубликовала в своем Instagram снимки с фотосессии, где она позировала в очень откровенном наряде.

Певица регулярно эпатирует своих поклонников как раскрепощенными танцами, так и весьма провокационными нарядами. Maruv предпочитает носить латексные костюмы, наряды-сетки и прозрачную одежду.

Для очередной фотосессии Maruv надела лосины, похожие на чулки с подвязками. Чтобы подчеркнуть грудь, она выбрала черный топ с замком на спине. Наряд был дополнен замшевыми черными стрипами с открытым носком на тонкой высокой шпильке и бейсболкой.

Принимая провокационные позы, певица дала возможность своим подписчикам разглядеть себя со всех сторон. Мнения комментаторов разделились. Большая часть выразила певице свое восхищение, но нашлись и те, кто посоветовал певице отойти от эпатажных образов и попробовать что-нибудь другое.

«Неинтересно уже, нужно что-то менять», — написал один из подписчиков.

Напомним, Maruv, которая сотрудничает с российский музыкальным лейблом, устроила весной онлайн-концерт в социальной сети «ВКонтакте», которая заблокирована на Украине якобы из-за российской пропаганды. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. В марте телеканал «360» писал о том, как Maruv застряла в России и не смогла вернуться на Украину.

Ранее Maruv отреагировала в своем профиле в Instagram на скандал, который разразился после ее победы в номинации «Лучший артист по версии телеканала «MTV Россия» в рамках традиционной премии MTV Eurоpe Music Awards. Популярная артистка обвинила журналистов в невежестве и «перекручивании фактов».