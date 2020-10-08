Пышногрудая модель Айяла порадовала поклонников прозрачным бельем

Лос-Анджелес, 8 октября. Пышногрудая Instagram-модель Даниэлли Айяла порадовала поклонников новым откровенным снимком, вызвав массу восторгов.

26-летняя бьюти-блогер из Калифорнии периодически выполняет желания своих подписчиков в соцсети, которых, к слову, у нее сейчас более 4,5 миллионов. На этот раз Айяла опубликовала фото, на котором красуется перед зеркалом. Девушка надела кружевное нижнее белье белого цвета и ковбойскую шляпу.

«Мне сказали опубликовать это, так что вот оно, счастливого воскресенья», — подписала она снимок.

Поклонники сексуальной модели не смогли оставить звезду без комментариев.

«Надо сказать, что у тебя красивое тело и красивое лицо», — пишет в комментариях пользователь под ником droid2912.

«Ты абсолютно великолепна», — добавил brettmiller2366.

«Прекрасная и драгоценная принцесса с красивыми глазами», — отвесил комплимент nickcortesj.

Большинство же оставили нескончаемое количество «влюбленных» смайлов.

Айяла прославилась в сети благодаря пышным формам. Она регулярно радует фанатов обнаженными снимками.