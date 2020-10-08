Анна Седокова обнажила роскошные ягодицы в Майами

Москва, 8 октября. Певица Анна Седокова обнажила роскошные ягодицы во время отдыха на пляже в Майами, выложив фото в Instagram.

На снимке Седокова предстает в джинсовой куртке, немного приспущенной на плечах, а также в ультракоротких шортах из той же ткани, практически не скрывающих ее упругие формы. Певица стоит спиной к камере, обернувшись и направив взгляд куда-то вниз. На заднем плане — белоснежный пляж, за которым до горизонта простирается поверхность океана.

«Я не убегу в шторм. Я хочу быть той, кого ты искал, не зная сам. Я хочу быть причиной того, что ты смотришь в свой телефон и улыбаешься», — написала артистка под фотографией.

Горячее фото привело поклонников в восторг, хотя некоторые упрекнули Седокову в злоупотреблении фотошопом.

«Зачем так фотошопить?» — спросила tigerwoman86.

«Шикарная картина, как настоящая», — отметила elenakurennaya767.

«А без ретуши такое же все гладенькое?» — поинтересовалась

n_a_t_y_75.

Ранее Седокова уже выкладывала фото из США, где она отдыхала со своим новым мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. На снимке певица ехала на велосипеде, одетая лишь в черное бикини.