Данные о больных гриппом, COVID-19 и ОРВИ соберут на одном портале

Москва, 8 октября. Правительство РФ приняло решение расширить наполнение информационного ресурса о COVID-19, который был создан в начале пандемии. Теперь туда будут вноситься данные о лицах, заболевших ОРВИ, гриппом и получившим прививку от коронавируса. Изменения были внесены в постановление правительства от 29 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Оператором информационного ресурса является Министерство здравоохранения РФ. С помощью портала специалисты будут собирать необходимую информацию о том, насколько эффективно и безопасно протекает иммунопрофилактика COVID-19, а также узнавать о подозрениях на нежелательную реакцию на вакцину.

Соответствующие сведения в инфоресурс будут направлять медорганизации и руководство ряда специализированных сайтов. Также больницы будут вынуждены еженедельно предоставлять отчет о количестве случаев подозрений на пневмонию, грипп и ОРВИ, даже если пациент лечился дома.

Также система будет вести учет жителей, находящихся на карантине после поездки заграницу. В портале будут доступны сведения для медработников, которым положены стимулирующие выплаты за работу с инфицированными коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор объяснил необходимость ежегодно прививаться от гриппа постоянной мутацией его штаммов. В ведомстве отметили, что вакцины от гриппа постоянно обновляются, чтобы давать эффективную защиту от заражения вирусами.