Ханга раскрыла причину конфликта с Ищеевой на «Принципе домино»

Москва, 8 октября. Телеведущая Елена Ханга объяснила, почему у нее возникали конфликты с соведущей программы «Принцип домино» Еленой Ищеевой. Как передает «Телепрограмма.про», телезвезда подчеркнула, что не терпит панибратства на работе.

«Я считала, чтобы сохранить хорошие отношения, нам надо с уважением друг к другу относиться, а обиды начинаются тогда, когда люди слишком сближаются», — заявила Ханга в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

Ханга вспомнила один случай. Тогда она воспитывала маленькую дочку. Ищеева решила отпраздновать день рождения в воскресенье, а у Ханги же в этот день были планы на дочку, с которой она хотела провести время. В итоге Ищеева действовала через генерального продюсера канала, но все-таки заставила коллегу прийти на праздник. После таких «подстав» Ханга поняла, что они никогда не станут подругами.

Программа «Принцип домино» выходила в эфир НТВ с 2001 по 2007 год. Главными темами эфиров были обычные жизненные истории. Все шесть лет главной ведущей проекта была Ханга. До 2004 года ее напарницей была Ищеева. Несмотря на экранную дружбу, ходили слухи, что женщины не ладят между собой. Позднее к шоу присоединилась Дана Борисова.

В минувшем феврале Борисова обвинила бывшую коллегу по шоу «Принцип домино» Хангу в колдовстве и захотела проверить ее «сверхспособности» на детекторе лжи. На шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» она выразила уверенность, что именно козни экс-коллеги спровоцировали ее проблемы. Ханга спокойно отреагировала на нападки бывшей соведущей.