Актриса Сысоева сверкнула пышной грудью в корсете

Москва, 8 октября. Звезда Comedy Woman, 36-летняя актриса Надежда Сысоева опубликовала фотографию со съемок сериала «Чума», сверкнув пышной грудью в корсете. Фото было выложено в ее Instagram.

Еще недавно Сысоева входила в топ самых сексуальных женщин России. Теперь актриса решила продемонстрировать, что может иметь самые разные амплуа, примерив на себя образ сексуальной девушки прошлых эпох. В своем Instagram она выложила фото со съемок второго сезона комедийного сериала «Чума».

Одним из его продюсеров является музыкант Сергей Шнуров. В сериале рассказывается о быте вымышленного городка Нищбург, жители которого заперты на карантин из-за чумы. Первые серии уже получили высокий рейтинг у российских зрителей.

Сысоева попозировала для своих подписчиков в костюме своей героини. Она надела платье с корсетом и уложила волосы в старомодную высокую прическу. Ее шею украсило массивное колье.

«Грудь, согласна, отвлекает», — прокомментировала Сысоева снимки со съемочной площадки.

Подписчики оценили то, как Сысоева выглядит в таком наряде.

«Барышня-крестьянка голубых кровей», — прокомментировал увиденное один из подписчиков.

Напомним, до этого Сысоева рассказала об отношениях с резидентом Comedy Club Павлом Волей. После расставания артиста с Марикой Кравцовой ходили слухи, что юморист мог заинтересоваться Сысоевой. Однако участница Comedy Woman до последнего момента не комментировала информацию об отношениях с Волей.