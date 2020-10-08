Москва, 8 октября. Роспотребнадзор объяснил необходимость ежегодно прививаться от гриппа постоянной мутацией его штаммов, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что вакцины от гриппа постоянно обновляются, чтобы давать эффективную защиту от заражения вирусами.

«Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты пояснили, что иммунный ответ организма на вакцинацию становится более слабым с течение времени, прививка перестает «работать», поэтому ее необходимо регулярно повторять, особенно тем, кто входит в так называемые «группы риска» по вирусным инфекциям — это пожилые люди и маленькие дети, лица, страдающие хроническими заболеваниями, а также работающие в постоянном контакте с другими людьми.

«Вирус гриппа распространяется очень быстро. Если большинство людей привито, у меньшинства, тех, кто не получил вакцину, шансы заразиться минимальны. Для этого создается коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает распространиться вирусу», — сообщили в ведомстве.

По прогнозам Роспотребнадзора, в предстоящем осенне-зимнем сезоне в России ожидают распространения четырех штаммов вирусов гриппа типов А и В, три из которых являются мутировавшими.

Ранее телеканал «360» сообщил, что вакцина от коронавируса не гарантирует стопроцентную защиту от заражения, но те, кто сделают прививку, будут обладать преимуществом.