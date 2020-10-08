Певица Глюкоза выложила пикантные фото без белья

Москва, 8 октября. Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, известная под псевдонимом Глюкоза, на днях опубликовала в своем Instagram серию необычных снимков. Фотографии восхитили поклонников, ведь на них оказались запечатлены формы артистки в облегающем наряде.

Судя по всему, фотосессия была сделана этой осенью во дворе ее дома. В кадре певица показалась с легким макияжем и распущенными волосами. Образ у исполнительницы вышел не только романтическим, но и пикантным из-за откровенного обтягивающего наряда. Дело в том, что Глюкоза предстала в светло-коричневом облегающем джемпере из тонкой ткани, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. При этом артистка отказалась от бюстгальтера.

«Наслаждаюсь этой осенью», — подписала фотографии исполнительница.

В комментариях многие подписчики обратили внимание на фигуру Глюкозы и ее красоту.

«Шикарная женщина», «Грудь наружу просится», «Красиво смотрится грудь», «Само очарование», «А осень и ее октябрь тобой! Глюкоза нужна в любое время года всем!» — пишут поклонники.

В начале сентября Глюкоза поделилась фото в ярком мини-платье. Фанаты певицы сравнили ее упругие ягодицы с персиком.