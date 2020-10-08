Стоцкая выложила фото топлес в честь дня рождения

Москва, 8 октября. Певица Анастасия Стоцкая выложила в своем Instagram фото топлес в честь дня рождения.

Накануне артистке исполнилось 38 лет. По случаю знаменательной даты певица решила порадовать поклонников откровенным снимком. На черно-белой фотографии Стоцкая позирует топлес, прикрывая руками обнаженную грудь.

В комментариях подписчики активно поздравляли Анастасию, рассыпаясь в комплиментах ее красоте.

«Поздравляю, обнимаю, девушка с изюминкой!» — написала karinaadegamova.

«С днем рождения, любимая поющая актриса, поцелованная солнцем!» — поздравила ks_zamis.

«Дорогая Анастасия! Оставайтесь такой же красивой, нежной и солнечной! Пускай Вас окружают искренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера доброй сказки», — прокомментировала rubtsova_katrin_great.

«Фото супер!!! Даже огнище!» — добавила annatherevierre.

Ранее рунический провидец Игорь Вечерский рассказал, что Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров испытывали друг к другу сильные чувства, но этого оказалось мало для заключения между ними брака.