Пульмонолог Минздрава назвал сложной ситуацию с COVID-19 в России

Москва, 8 октября. Завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев назвал сложной ситуацию с ростом числа случаев COVID-19 в России, передает ТАСС.

«Ситуация сложная действительно, у нас есть рост. Сегодня мы видим очевидно увеличение числа случаев каждый день, в Москве особенно», — констатировал Авдеев.

При этом он подчеркнул, что еще с весны подготовлена «определенная госпитальная база с койками, оборудованием и самое важное, что есть для этого — кадры».

«Поэтому будем надеться, что нам вполне хватит тех резервов, которые у нас сегодня есть для борьбы с коронавирусом», — резюмировал пульмонолог.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «эпидситуация осложняется». По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 60 регионах, в 20 ситуация стабильная, основная часть заболевших — это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Развитие ситуации будет зависеть от того, будет ли население соблюдать защитные меры: ношение защитных масок и соблюдение дистанции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в условиях режима повышенной готовности» продавцы и сотрудники сферы услуг в столице действительно имеют право отказаться обслуживать клиентов без защитных масок «и даже потребовать покинуть территорию магазина или организации», передает «Царьград».