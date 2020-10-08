Жительница Великобритании вышла замуж вслепую и расплакалась перед алтарем

Лондон, 8 октября. В британском городе Гастингс местная учительница по имени Мишель решилась выйти замуж вслепую, за едва знакомого человека. Для этого она приняла участие в шоу «Замуж с первого взгляда», однако уже перед алтарем девушка не смогла сдержать эмоций. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Как сообщает газета, свое участие в шоу девушка объяснила тем, что ей не нравится ходить на свидания. При этом Мишель желала завести серьезные отношения. Будущего супруга Оуэна она встретила незадолго до свадьбы. Несмотря на волнительный момент бракосочетания, девушка все равно согласилась выйти замуж.

«Мое сердце колотится. Они все будут смотреть на меня, его семья и друзья, все будут обсуждать меня», — поделилась эмоциями Мишель.

Когда девушка шла к алтарю, она увидела Оуэна и расплакалась. Тем не менее, жених и невеста понравились друг другу и согласились заключить брак.

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