Бритни Спирс продемонстрировала свою реальную внешность

Вашингтон, 8 октября. Американская певица Бритни Спирс опубликовала свою фотографию в повседневной одежде, чтобы показать подписчикам свою реальную внешность. Снимок был выложен исполнительницей в ее Instagram-аккаунте.

38-летняя звезда предстала перед поклонниками в обычной клетчатой рубашке, джинсах с подворотами и серых сандалиях с ремешками. Певица надела очки и распустила волосы. В комментариях к снимку певица призналась, что до сих пор испытывает неуверенность в себе.

«Хотела показать вам, как я ежедневно выгляжу на самом деле. Я могу чувствовать себя неуверенно, если меня фотографируют в момент, когда я к этому заранее не подготовилась... Поэтому я всегда тратила много сил на свою внешность. Иногда приятно не стараться и не убивать время, но для этого нужно иметь мужество», — рассказала она.

Поклонники активно поддержали певицу, попросив оставаться сильной, несмотря на все жизненные трудности.

«Ты красива снаружи и изнутри. Спасибо за позитивное влияние!» — написал один из подписчиков.

Напомним, фанаты по-прежнему всерьез считают, что Спирс на своей странице в Instagram оставляет зашифрованные призывы о помощи. Дело в том, что в 2008 году ее отец Джеймс получил опекунство над звездой и право контролировать ее дела. Переживающие за певицу поклонники организовали в Сети движение #FreeBritney со словами поддержки. В августе суд отклонил требование исполнительницы освободить ее из-под опеки.