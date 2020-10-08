Выдача бумажных ПТС в России прекращается 1 ноября

Москва, 8 октября. С 1 ноября российские водители перестанут получать бумажные ПТС. С этого дня на все транспортные средства будут оформляться электронные ПТС. В цифровом документе будет содержаться вся история автомобиля: информация об обслуживании, авариях и другие данные, передает телеканал «360».

Автоэксперт Михаил Ерцев подчеркнул, что введение электронных ПТС «можно только приветствовать, так как бумажный носитель в наше время полностью утратил свою актуальность».

Однако, по его словам, на данный момент реализация идеи еще далека от изначальной задумки. В частности, настороженные оценки вызывает тот факт, что необязательно заполнять все данные, важные для понимания истории автомобиля.

«Информация о страховых случаях, количестве собственников и их типе, наличии залогов и ограничений по-прежнему будет храниться в сторонних базах», — уточнил он.

После 1 ноября автовладельцы смогут продолжить пользоваться бумажными ПТС, переход на электронные носители не носит обязательного характера. ЭПТС будет оформлен для тех, кто приобрел новую произведенную в России машину или ввез автомобиль из другой страны.

Первые электронные ПТС на новые автомобили начали выдавать в прошлом году. По данным на конец августа, в России был оформлен 1 млн электронных паспортов транспортных средств.