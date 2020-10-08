Похищенную в Мексике модель нашли мертвой в общей могиле

Мехико, 8 октября. В Мексике тело фотомодели Есении Альварадо, которую искали последние два месяца, обнаружили в общей могиле. С останками девушки были захоронены как минимум еще шесть человек. Об этом сообщает зарубежное издание The Mirror.

Альварадо пропала 14 августа. Девушку похитили в тот момент, когда она делала покупки в магазине города Сьюдад-Обрегон. По словам очевидцев, ее схватили четверо неизвестных людей с масками на лице и увезли в неизвестном направлении.

В результате тело фотомодели было найдено в могиле, где были захоронены еще несколько человек. Для идентификации их личностей специалистам пришлось проводить ДНК-экспертизу. Известно, что у погибшей остался 5-летний сын.

На данный момент полиция Мексики задержала собственников земли, где было обнаружено тайное захоронение. Правоохранители предполагают, что они могут быть связаны с наркокартелями. Ранее родственники Альварадо сообщали, что неизвестные злоумышленники хотели получить за нее выкуп, однако потом внезапно перестали выходить на связь.