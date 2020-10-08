Фигура Ивлеевой в бикини вызвала ажиотаж среди фанатов

Москва, 8 октября. Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. На этот раз девушка поделилась откровенной фотографией, на которой она запечатлена в нижнем белье кремового цвета. Образ звезды «Орла и решки» пришелся по душе ее подписчикам.

Фотографию Ивлеева опубликовала в среду. В подписи она пожелала своим подписчикам доброго утра. Вскоре в комментариях пользователи социальной сети оставили множество отзывов об откровенной фотографии. Многие из них отметили красоту Ивлеевой.

«Самая красивая, которую я видел, если красота спасет мир, то вся надежда на тебя», «Секс!», «Стройняга! Вау», «Будь всегда такой!», «Побольше таких нежных фото», «Богиня,просто богиня», — пишут фанаты Ивлеевой.

За сутки откровенная фотография Ивлеевой набрала более 1,6 млн отметок «Мне нравится» и 5 800 комментариев.

Напомним, ранее многотысячную армию поклонников Анастасии Ивлеевой позабавил ее «кривой» снимок, который был сделан Элджеем во время их совместного отдыха на Мальдивах. Фанаты оценили юмор и поспешили оставить множество комментариев под публикацией.