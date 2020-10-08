Экс-канцлер ФРГ Шредер подаст в суд на Bild после интервью с Навальным

Берлин, 8 октября. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что намерен подать в суд на газету Bild и выпускающий ее издательский дом Axel Springer после публикации изданием интервью с видеоблогером Алексеем Навальным. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Навальный во время беседы с немецким изданием назвал Шредера «мальчиком на побегушках у Путина», а также заявил, что бывший канцлер получал «тайные платежи» от России. При этом, Навальный отметил, что у него нет доказательств этого.

В ответ Шредер заявил, что все эти обвинения являются ложными. Он добавил, что обратится к своим адвокатам, так как немецкий таблоид распространил эту информацию без его комментариев.

Напомним, что 20 августа блогер летел из Томска в Москву. Внезапно ему стало плохо, лайнер совершил экстренную посадку в Омске. За жизнь госпитализированного Навального врачи боролись почти двое суток. Затем его транспортировали в немецкую клинику «Шарите».

Отметим, что Навальный и некоторые западные политики стойко игнорируют мнение Леонида Ринка, который был одним из создателей данного вещества. Эксперт прямо сказал, что если бы Навального действительно травили с помощью «Новичка», он бы даже не смог покинуть гостиницу.