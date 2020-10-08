Джентльмены требуют верить своему вранью без предоставления доказательств. Колонка Голоса Мордора 

Есть такой известный методологический принцип, который называется «Бритва Оккама» — «не следует множить сущее без необходимости». Говоря простым и понятным языком, не нужно искать сложные объяснения каким либо произошедшим событиям, если имеются объяснения простые. Конечно, он работает не всегда, но по опыту — в большинстве случаев. Как, наверняка, и в случае с «отравлением» Алексея Навального и грандиозного шоу, в которое это «отравление» превращено.

Если вам говорят, что доказательства есть, но показать их невозможно, так как они секретные, всегда знайте — никаких доказательств скорее всего нет и в помине. Или они настолько слабые и притянутые за уши, что опровергнуть их не составит никакого труда. Вот, к примеру, найденные маркеры «боевого отравляющего вещества» в биопробах Навального. О них заявил институт бундесвера, их наличие подтвердили некие французская и шведская лаборатория, разумеется — тоже военные. Организация по запрещению химического оружия рожала удивительно долго, но также подтвердила наличие этих маркеров. Правда, наверное многие из бенефициаров всей этой грязной провокации, сейчас думают, что лучше бы не подтверждала, так как заявление ОЗХО, настолько насыщено противоречиями и нестыковками, что трактовать его как-то однозначно даже и не приходится. Получилось явно не то, чего от ОЗХО ждали.

По заявлению ОЗХО, маркеры пресловутого «Новичка» вроде бы и найдены, но — сюрприз! — это уже не тот, известный «Новичок». Похожий, но не тот и само собой, отсутствующий в базе данных организации. А может и вообще не «Новичок», а что-то совершенно другое — ну мало ли в мире фосфорорганических соединений? Используются они где угодно — от медицины и сельского хозяйства до борьбы с домашними насекомыми. Да и найдено было не само вещество, а лишь его «маркеры». То есть — либо какие-то продукты его разложения, либо продукты реакции с веществами организма. Тут тоже может быть все, что угодно. В конце концов, эти самые «маркеры» очень легко сымитировать или фальсифицировать, что для данной ситуации подходит куда больше. Тем не менее, ОЗХО потребовала от России «объяснений». Но только непонятно, по какой причине и каких именно, потому что представитель России в ОЗХО даже не был ознакомлен с результатами исследований. Джентльмены, как всегда, предлагают верить на слово, но только веры джентльменам никакой нету. Уж слишком часто эти джентльмены врали, в том числе и в том, что касается химического оружия.

О слабой доказательной базе или же о ее полном отсутствии, говорит и то, какие именно санкции собираются вводить против России за «отравление» Навального. Если в начале всего этого шоу говорили о том, что вполне вероятен отказ Германии от проекта «Северный поток — 2», то сейчас речь идет лишь о персональных санкциях против некоторых госчиновников, запрете им въезда в Евросоюз и заморозке их активов в Евросоюзе, если конечно, эти активы есть. Согласитесь — разница между отказом от грандиозного энергетического проекта, в который инвестированы огромные деньги, и персональными санкциями против отдельных лиц — колоссальна. Настолько, что заистерил и сам Алексей Навальный, требующий наказать Россию более жестоко.

Кстати, Алексей Навальный вовсе не похож на жертву отравления боевым ядом. Выглядит прекрасно и дает интервью одно за одним. «Шпигелю», «Бильду», Юрию Дудю длительностью аж два с половиной часа. Бывает, что после обычных пищевых отравлений, люди восстанавливаются по нескольку недель, а тут — смертельный боевой яд, не оставляющий шансов выжить. Но пациент в итоге более, чем просто здоров. Как будто бы пропитан адреналином. А вы попробуйте, выдержать два с половиной часа бесконечной болтовни. Такое тяжело и абсолютно здоровому человеку. А Навальный, блестит и сверкает, как известный киноактер на съемках будущего блокбастера. В какой-то мере так оно и есть, ибо роль Алексею явно писали, причем в подробностях. И явно с упором на то, чтобы в восхищении оказалась молодая и незрелая часть аудитории.

Чего стоит откровение о том, что отравление «Новичком» похоже на «поцелуй дементора» — фанаты саги о Гарри Поттере будут в восторге, ведь оказывается, этот Навальный — свой в доску чувак! Но Алексей на этой сцене актер не особо опытный и бывает, что подставляет своих интервьюеров. Вот, например, в интервью изданию «Бильд», фактически оскорбил экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, подвергнув его обструкции за дружбу с Путиным. И Герхард Шредер немедленно подал на «Бильд» в суд, причем этот процесс он гарантированно выиграет, ибо одного слова Навального для суда, в качестве доказательства, явно недостаточно.

Я все-таки надеюсь, что итогом всей этой истории станет очень громкое разоблачение Навального и всех тех, кто устроил это «ядовитое» шоу. Уж слишком много несуразностей и нестыковок, а то и явных ляпов. Наверняка, есть проколы и посерьезнее, на которые уже обратили внимание в российских спецслужбах. Но если тайное станет явным, не ждите, что кто-то станет извиняться перед Россией за всю ту грязь, что вылита на нее из-за двухпроцентного иностранного агента. Джентльмены не привыкли извиняться, это не в их правилах. В их правилах — только врать.