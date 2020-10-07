Доктор Мясников разделил COVID-19 на два типа

Москва, 7 октября. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале разделил COVID-19 на две разновидности и подробно рассказал, чем они отличаются.

По словам Мясникова, чтобы понять сущность новой коронавирусной инфекции, «более правильно сказать, что мы имеем дело с двумя болезнями».

Первый вариант COVID, которым болеют 90% инфицированных, по словам теледоктора, представляет собой «банальное ОРЗ».

«Еще в доковидную эпоху 30% всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности», — уточнил он.

Второй вариант — это вирусная пневмония. Встречается реже, а прогноз выздоровления зависит «от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению».

Первый тип предполагает только амбулаторное лечение, а во втором случае лечение зависит от клинической картины.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация осложняется: в шестидесяти регионах России отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, на сегодняшний день основная часть заболевших — это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Попова подчеркнула, что при несоблюдении защитных мер (маски, дистанция, мытье рук) могут быть приняты жесткие ограничения.