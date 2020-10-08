Пашинян назвал главную тему телефонного разговора с Путиным

Москва, 8 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, о чем с ним разговаривал по телефону российский президент Владимир Путин. Свой комментарий он дал изданию РБК.

По словам армянского премьера, главной темой разговора стала ситуация на Южном Кавказе и действия террористов в этом регионе. Пашинян назвал вовлечение боевиков в конфликт в Карабахе проблемой для глобальной безопасности. Также два лидера обсудили ряд вопросов, касающихся взаимодействия обеих стран в рамках ОДКБ.

«Россия – стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности», — отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении звонил российскому президенту уже несколько раз, чтобы обсудить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин неоднократно призывал обе стороны к прекращению огня.

Отметим, что ранее премьер Армении Никол Пашинян обращал внимание, что в рядах атакующих со стороны Азербайджана есть масса наемников. Иностранные боевики используют наркотики в качестве «допинга». Кроме того, на стороне азербайджанских сил действуют бойцы турецкого спецназа.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты на данной территории. Ранее Никол Пашинян выразил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О'Брайену недовольство в связи с «использованием Турцией против Карабаха» американских истребителей F-16.