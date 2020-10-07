Роспотребнадзор подал в суд на стадион после матча «Спартак» — «Зенит»

Москва,7 октября. Управление Роспотребнадзора по Москве подало в суд на стадион «Открытие Арена», где недавно состоялся матч «Спартака» против «Зенита». Как оказалось, поводом для разбирательства стало нарушение болельщиками социальной дистанции и отсутствие масок. Об этом пишет Kp.ru.

Известно, что перед матчем организаторами была проведена закупка дезинфицирующих средств, масок, перчаток, была нанесена необходимая разметка, проведена генеральная уборка. Однако в период самого мероприятия были выявлены грубые нарушения санэпидем безопасности. Кроме того отмечается, что заявлено было присутствие 17 150 фанатов, однако на трибунах было более 20 700 болельщиков при максимальной нагрузке стадиона в 45 тысяч человек.

«Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд «Спартака», так и «Зенита», — пояснили в надзорном ведомстве.

На основании этого на гендиректора и юрлицо футбольного клуба «Спартак-Москва» были составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящий момент делом занимается Тушинский районный суд. Организаторам матча грозит штраф до 500 тысяч рублей или же закрытие на 90 дней.