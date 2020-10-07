Пашинян рассказал о «ловушке» для Азербайджана в Карабахе

Москва, 7 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РБК, что азербайджанские военные в Карабахе попали в «ловушку», и это ключевой момент операции.

По словам политика, военачальники Армении и Нагорного Карабаха сымитировали отступление на юге НКР, благодаря чему им удалось заманить военный корпус Азербайджана в коридор.

«Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции», — подчеркнул он.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией. В боевых действиях применяются авиация, тяжелая артиллерия и танки, передавал RT. В минувший вторник глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что «в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций». Речь идет о тысячах боевиках.