Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 60 регионах РФ

Москва, 7 октября. В шестидесяти регионах России отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«Эпидситуация в России осложняется. Мы готовились к этому. Имеем рост в 60 субъектах, в 20 ситуация стабильная, даже где-то к снижению — где соблюдаются меры», — заявила Попова.

По ее словам, наблюдается все больше заболевших в возрасте старше шестидесяти лет, которые переносят болезнь тяжелее прочих. При этом, дети болеют намного реже, а в образовательных учреждения не наблюдается вспышек заболевания. Тем не менее, есть определенное «напряжение» в вузах, где не соблюдались ограничения. Она подчеркнула, что основная часть заболевших — это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

«Или будем соблюдать [ограничения] — или придется принимать какие-то другие меры», — подытожила она.

Отметим, что за последние сутки в России было выявлено более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в России зарегистрировано более 1,2 миллиона заболевших.

Напомним, что вакцина против коронавируса нового типа уже начала поступать в регионы. По сообщению Минздрава, первая партия была направлена в субъекты России еще в сентябре. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение, а также организована вакцинация людей, входящих в группу риска, в первую очередь, это медики. Препарат для профилактики COVID-19 был разработан специалистами центра им. Гамалеи и первым в мире получил регистрацию. Его эффективность уже оценили в Китае.