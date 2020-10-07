Космонавт Артемьев рассказал, откуда на Марсе могла появиться жизнь

Москва, 7 октября. На поверхности Марса уже может развиваться жизнь, однако появиться она там могла благодаря человеку, которые через технику и роверы мог занести на Красную планету примитивные формы живых организмов. Такое мнение озвучил российский космонавт Олег Артемьев во время телемоста с Центральной Америкой, организованного центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса — как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин — все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы», — высказал предположение Артемьев.

Он также добавил, что на поверхности планеты сохраняются условия, которые отличаются от земных. Однако это не мешает микроорганизмам жить и развиваться. При этом космонавт напомнил об эксперименте «Тест», который проводился на МКС. Тогда проведенные исследования доказали, что микроорганизмы способны выживать в открытом космосе.

Напомним, ранее объекты неизвестного происхождения заснял российский космонавт Иван Вагнер. Видео он поделился на своей странице в Twitter. Неопознанные летающие объекты попали на видео, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.