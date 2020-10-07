Правительство РФ обсудит субсидии на выплаты семьям с детьми

Москва, 7 октября. Правительство РФ в четверг проведет заседание, на котором обсудит субсидии регионам на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, сообщает пресс-служба кабинета министров.

На заседании будет рассмотрен вопрос о внесении изменений к федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Речь идет о распределении объемов субсидий регионам на ежемесячные выплаты при рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения детьми возраста трех лет.

«Принятие проекта распоряжения позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в полном объеме», — сообщили в правительстве.

Члены кабинета министров также обсудят софинансирование расходов регионов на пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Будет рассмотрен вопрос о выделении средств Пенсионному фонду на выплату страховых пенсий и пособий.

Среди обсуждаемых тем также: подведение итогов уборки урожая, поддержка работодателей и повышение прозрачности госзакупок.

О том, кому увеличат выплаты в 2021 году и насколько вырастут пенсии, читайте в специальном материале ФАН.