Врачи предупредили о серьезной опасности ежедневного приема аспирина

Мельбурн, 7 октября. Проведя соответствующие исследования, австралийские ученые пришли к выводу, что ежедневный прием аспирина может привести к ускорению роста раковых опухолей. Без необходимости препаратом точно не следует злоупотреблять, пишет Piter.tv.

Австралийские исследователи из Университета Монаша в Мельбурне публиковали в Journal of the National Cancer Institute исследование, посвященное аспирину и его влиянию на пожилых людей. Результаты тестов продемонстрировали, что небольшие дозы внешне безобидного и крайне популярного препарата способствуют росту онкологических образований у пожилых людей. «Подпитывающиеся» аспирином опухоли быстрее дают метастазы.

Всего было исследовано 16 тысяч австралийцев, среди которых все «подопытные» были старше 70 лет. Участие приняли и американцы, которых было всего 2,4 тысячи человек. Участники исследования их США были немного младше австралийцев, из возраст начинался от 65 лет.

Участники эксперимента тщательно отбирались и не имели каких-либо недостатков состояния здоровья. В течение пяти лет пожилые принимали аспирин и плацебо, в результате чего у 981 из пивших аспирин волонтеров был обнаружен рак. Что же касается тех, кому досталось плацебо, то с онкологией столкнулись 952 человека. Разница кажется несущественной, однако развитие рака у употреблявших аспирин происходило куда быстрее, и риск смерти от онкологии существенно вырос.

Рак может развиваться не только «при помощи» аспирина, но и при употреблении совершенно обычных продуктов. Как сообщалось ранее, был назван чай, провоцирующий развитие онкологии.