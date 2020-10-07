Мария Захарова представила песню «Лезгинка» собственного сочинения

Москва, 7 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Русского радио» представила песню «Лезгинка» собственного сочинения. Автором музыки и исполнителем выступила народная артистка Чечни Айна Гетагазова.
В сентябре прошлого года Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи. По ее словам, при выборе автора музыки решала комиссия профессионалов, однако она также участвовала в обсуждении. Захаровой понравилась и мелодия, и сама Гетагазова.
«Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины», — уточнила Захарова.
По словам представителя МИД, лезгинка является ее «музыкальной слабостью». В эфире радио она зачитала слова песни:
«Где лезгинка — Солнце,
Там, где Солнце — горы,
А где горы — небо,
И под ним просторы.
Помоги мне ветер,
Подари свободу,
Я танцую танец гордого народа,
Мне не страшно, мама,
Я за все отвечу,
Как орел взлетаю я судьбе навстречу».
В августе прошлого года МИД опубликовал видео, на котором Захарова танцует лезгинку, передавал RT. Дипломат посетила секцию обучения кавказским танцам на полях Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук» в Пятигорске.
Отметим, что это не первая работа Захаровой в качестве автора песен. В сентябре стало известно, что она написала текст новой песни певицы Любови Успенской «Я слишком тебя любила». Композиция посвящена непростым отношениям певицы с дочерью Татьяной Плаксиной.
Чуть позже продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его «пробрала до мурашек» написанная Захаровой песня.