Боевики за сутки 38 раз обстреляли населенные пункты в Сирии

Дамаск, 7 октября. В Сирии ряд населенных пунктов оказался под обстрелом боевиков вооруженных бандформирований. Согласно имеющимся данным, террористы за сутки 38 раз открывали огонь по местным населенным пунктам. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия, Хама», — говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, больше всего обстрелов было зарегистрировано в Идлибе. Там террористы открывали огонь 23 раза за последние сутки. Все противоправные действия были совершены со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ).

В ЦПВС также отметили, что за сутки представителями российской военной полиции были проведены четыре гуманитарные акции в провинциях Кунейтра, Хама, Ракка и Хасака. Местным жителям выдано более 10 тонн продовольственных наборов.

Также было проведено патрулирование провинций Дейр-эз-Зор и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.