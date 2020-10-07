Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главами МО Армении и Азербайджана

Москва, 7 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Их главной темой стала текущая ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым», — говорится в сообщении ведомства.

Во время телефонных переговоров Шойгу, Тоноян и Гасанов обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, ситуация в Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанной республики. Ранее президент Сирии Башар Асад рассказал в интервью РИА Новости о реальных фактах переброски в Карабах сирийских наемников.