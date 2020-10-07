Врач назвал самые эффективные вакцины от COVID-19

Санкт-Петербург, 7 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» по теме «Осенняя волна коронавируса. Ждем ли мы новый карантин?» обсудили возможность повторного заражения COVID-19. Заведующий кафедрой медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев рассказал о разработке новой вакцинации против коронавируса и объяснил вероятность повторного инфицирования.

«Да, начались испытания вакцины. Мы ждем сейчас испытания вакцины «векторовского» производства. С моей точки зрения, она намного перспективней, чем «Спутник V». Она более технологична, не требует доставки при -20°С. Мало того, она не использует вирус. С точки зрения конструирования и возможной безопасности, вакцина, которую выводит «Вектор», с моей точки зрения, намного лучше той первой, которую предложил институт им. Гамалеи», — заявил Алексей Яковлев.

Специалист отметил, что это не единственные варианты, так как могут появиться иные типы вакцины.

«Но мы уже убедились в возможности повторного заражения. Я видел людей, которые болели в июне и повторно в сентябре. В одном случае, это был подтвержденный COVID-19 с антителами и пневмонией. И через три месяца была пневмония с подтвержденным диагнозом ПЦР (полимеразная цепная реакция) в ходе современного научного антигенного теста. То есть, мы видим повторное заражение», — сообщил заведующий кафедры медицинского факультета СПбГУ.

Врач также отметил, что иммунитет к коронавирусной инфекции не является долгосрочным.