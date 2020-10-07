Обвиняемый в убийстве Флойда полицейский вышел под залог в $1 млн

Нью-Йорк, 7 октября. Бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог размером 1 млн долларов, сообщает телеканал Fox News.

Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве, был освобожден из тюрьмы «Оук-Парк-Хайтс», где он содержался с 31 мая, сообщил представитель Департамента исправительных учреждений Миннесоты.

Офис шерифа округа Хеннепин разместил уведомление об освобождении, в котором указано, что Шовин заплатил залог в размере 1 млн долларов. Ему предписано появиться в суде 8 марта 2021 года в девять часов утра.

По делу проходят еще трое полицейских, которым было предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве. Они ранее внесли залог в размере 750 тыс. долларов, и были освобождены до суда.

Шовин и его коллеги задержали Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На него надели наручники и повалили на землю. Шовин надавил коленом Флойду на шею, тот кричал, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. Вскоре подозреваемый афроамериканец скончался в больнице. В официальном заключении судебно-медицинской экспертизы способ смерти Флойда квалифицируется как «убийство».

Инцидент с Флойдом стал причиной массовых беспорядков и протестов против расизма в США, передавал RT.